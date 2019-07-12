يوم الجمعة من الليالي المباركة، لذلك يفضل الكثيرون عقد القران في هذا اليوم، ورد دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني حول حكم عقد القران يوم الجمعة.
ففي الفتوى التي حملت رقم 2286، ذكرت دار الإفتاء إن "يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو بمثابة يوم عيد للمسلمين، لكن لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع، ولا أيام السنة".
وتابعت دار الإفتاء "للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له، سواء كان يوم جمعة، أو غيره من الأيام، لكن بعض الفقهاء استحبوا عقد النكاح يوم الجمعة، لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك، منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد".
وقال الإمام ابن الهمام في مؤلفه (فتح القدير)، إنه "يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد، لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" توضح حكم عقد القران يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.