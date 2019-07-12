"الإفتاء" توضح حكم عقد القران يوم الجمعة

يوم الجمعة من الليالي المباركة، لذلك يفضل الكثيرون عقد القران في هذا اليوم، ورد دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني حول حكم عقد القران يوم الجمعة.

ففي الفتوى التي حملت رقم 2286، ذكرت دار الإفتاء إن "يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو بمثابة يوم عيد للمسلمين، لكن لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع، ولا أيام السنة".

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وتابعت دار الإفتاء "للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له، سواء كان يوم جمعة، أو غيره من الأيام، لكن بعض الفقهاء استحبوا عقد النكاح يوم الجمعة، لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك، منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد".

وقال الإمام ابن الهمام في مؤلفه (فتح القدير)، إنه "يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد، لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة".

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