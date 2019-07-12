استغل إعاقتها الذهنية.. شاب يغتصب فتاة 10 مرات في الأردن

تبلغ من العمر 25 عاما، إلا أن عقلها بين 9 و10 سنوات، بسبب إصابتها بإعاقة ذهنية أوقفت نمو عقلها عن الاستيعاب منذ طفولتها.
غابت الشابة عن منزلها عدة أيام، ما اضطر أمها لإبلاغ السلطات في الأردن عن اختفاءها، خاصة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، والخوف عليها مضاعف.
تحريات الشرطة كشفت مأساة إنسانية، شاب قرر استغلال الإعاقة الذهنية التي تعاني منها الشابة، وعدم إدراكها لحياة البالغين، فاستدرجها إلى بيته واغتصبها، وكرر فعلته 10 مرات متتالية.
ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة عمان القبض على الشاب، الذي اعترف بفعلته، وبمواقعة الأنثى واستغلال قصور عقلها، ولعدة أيام متتالية كانت معه في بيته يغتصبها.
وحكمت عليه محكمة التمييز في الأردن، بالسجن بالاشغال الشاقة 16 عاما، بسبب مواقعة أنثى مستغلا قصورها العقلي.
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