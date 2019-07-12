حكم إمامة النساء لبعضهن بالمنزل في صلاة الجمعة

في يوم الجمعة، تحرص بعض السيدات على صلاة الظهر جماعة في المنزل، لتتقدم إحداهن لإمامة الأخريات، رغبا في حصد ثواب فضل صلاة الجماعة التي تزيد على ثواب صلاة الفرد بـ27 درجة، وفقا لحديث نبوي، في محاولة منهن لتعويض "صلاة الجمعة" في المسجد.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية لـ"الوطن"، بأنه المرأة لا تصلح إمامة المرأة للنساء في الصلاة، ولذلك لا يجوز لها الإقدام على ذلك، سواء كانت صلاة جمعة أو صلاة تراويح.

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وأضاف "كريمة"، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في"، بأن يجب على الرجل إمامة النساء، في الصلاة لافتًا إلى أن ذلك الحكم الفقهي منصوص عليه في الشريعة اليهودية والمسيحية والإسلامية.

واستشهد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، باعتماد السيدة عائشة زوجة النبي على غلام في إمامتها للصلاة.

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، أكدت أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا؛ مستندين لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»".

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