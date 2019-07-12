في يوم الجمعة.. تعرف على السنن المستحب ممارستها

سنن مستحبة يفعلها الكثيرون يوم الجمعة، طلبًا في ثوابها والتعود على ممارستها، لذلك تعمل دار الإفتاء المصرية على التذكير بالسنن المستحب ممارستها يوم الجمعة، إذا نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهم 8 سنن مباركة:
- الاغتسال.
- التطيب.
- لبس أحسن ثياب.
- التسوك.
- تحري ساعة الإجابة.
- كثرة الدعاء والصلاة على النبي.
- قراءة سورة الكهف.
- التبكير إلى المسجد.
ويوم الجمعة يتميز بأنه توجد به ساعة الاستجابة التي لا يرد فيها الدعاء، ورغم اختلاف العلماء حول تحديد ساعة الاستجابة، إلا أنه جرى التأكيد على تواجدها.
ومن المؤكد أيضًا من الأحاديث إثبات بأن يوم الجمعة توجد ساعة لا يرد فيها الدعاء، لكن يظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية، فالتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة، غير سديد، فينبغي للإنسان أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.
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