هل يجب على النساء أداء صلاة الجمعة؟.. الإفتاء ترد

على الرجال النزول للمسجد في وقت صلاة الجمعة لتأديتها، كفرض واجب عليهم، ولكن هل على السيدات تأدية نفس الفريضة؟

ردت دار الإفتاء على هذا السؤال لذي ورد إليها عبر موقعها الإكتروني وجاء نصه كالتالي، "هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته؟".

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ليأتي رد "الإفتاء" موضحا أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا؛ مستندين لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»".

وأوضحت الإفتاء أنه يجوز للمرأة صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.

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