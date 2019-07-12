طريقة عمل أصابع السمك

حضري لأسرتك اصابع السمك المقرمشة، على طريقة الشيف سالي فؤاد، وقدميها مع الأرز الأصفر، والسلطة. مكونات اصابع السمك سمك قشر بياض ملح فلفل بودرة ثوم بودرة بصل بابريكا دقيق 2 بيضة زيت نصف كوب نشا بقسماط كورن فليكس Advertisements كاتشب مايونيز مستردة خس طريقة تحضير اصابع السمك تبلي السمك ببودرة البصل وبودرة الثوم ضيفي جزء من بودرة البصل وبودرة الثوم إلى الدقيق، ثم ضعي الملح والفلفل والبابريكا والنشا اخلطي البقسماط مع البابريكا والكورن فليكس، والزيت ثم ضيفيه للخليط السابق قطعي السمك المُتبل إلى أصابع ثم ضعيه في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ضعيهم فوق ورق زبدة في صينية فرن وادخليه الفرن حتى ينضج. ​

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