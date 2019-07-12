نصائح لعلاج النحافة

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تسعى بعض الفتيات إلى زيادة وزنهن دون تغيير يجرينه على نظامهن الغذائي، وعلاج النحافة، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن، منها كما ذكرها موقع "daily medical"، ما يلي:
أضف سعرات حرارية صحية
دون تغيير جذري في النظام الغذائي الخاص بك، يمكنك زيادة السعرات الحرارية الخاصة بك مع كل وجبة، وذلك بإضافة الجوز أو المكسرات والجبن أو الأطباق الجانبية الصحية.
أطباق تساعد على تحسين الشهية
يمكنك وضع إضافات إلى الأطباق الخاصة بك لمزيد من السعرات الحرارية، والتي ستحسن أيضا من شهيتك، مثل "الجبن الذائب والبيض المخفوق، والحليب المجفف الخالي من الدهون".
تناول أطعمة مغذية بكثافة
بدلا من تناول الكثير من الطعام المحتوي على سعرات حرارية غير ذات القيمة الغذائية، والوجبات السريعة، ركزي على تناول الأطعمة التي هي غنية بالقيمة المغذية.
اللحوم الغنية بالبروتين
اهتمي بتناول اللحوم الغنية بالبروتين، والتي يمكن أن تساعدك على بناء العضلات.
تناول الأغذية الخفيفة والسناكس بين الوجبات
استمتعي بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكثير من البروتين والكربوهيدرات الصحية، وتناول العصائر والمشروبات المغذية، والمقرمشات (السناكس) والمسليات مع الحمص أو زبدة الفول السوداني.
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