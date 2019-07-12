يصاب العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، بمرض الإسهال، المُسبب في إخراج "الُبراز" بشكل كبير، وبصورة سائلة في بعض الأحيان.
وإليكِ نصائح للوقاية من الإسهال، حسبما ذكرها موقع "WEMBED".
غسل اليدين جيدًا قبل وبعد تناول الطعام، لكونها مُحملة بالجراثيم والبكتيريا.
تنظيف الحمام، وكل ما يتعلق به، خاصة إذا أُصيب أحد الأشخاص بالمرض.
إذا ظهر إسهال الأطفال، على مفارش السرائر، والوسائد، يفضل غسل تلك المفارش جيدًا بماء مغلي.
تجنب الأطعمة السريعة، التي تُباع بالشارع دون مصدر، حتى لا تتناول أطعمة ملوثة تنقل لك البكتيريا.
طهو الطعام بشكل كامل، وعدم الاعتماد على أطعمة منتهية الصلاحية.
أما بالنسبة للأطفال يُفضل التطعيم ضد فيروس روتا المُسبب للإسهال.
بحسب تصريح الدكتور محمد أشرف، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ "هُن" يفضل الحرص على تناول الماء والعصائر الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق الوقاية من الإسهال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.