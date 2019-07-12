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طرق الوقاية من الإسهال

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يصاب العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، بمرض الإسهال، المُسبب في إخراج "الُبراز" بشكل كبير، وبصورة سائلة في بعض الأحيان.

وإليكِ نصائح للوقاية من الإسهال، حسبما ذكرها موقع "WEMBED". 

غسل اليدين جيدًا قبل وبعد تناول الطعام، لكونها مُحملة بالجراثيم والبكتيريا. 

تنظيف الحمام، وكل ما يتعلق به، خاصة إذا أُصيب أحد الأشخاص بالمرض. 

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إذا ظهر إسهال الأطفال، على مفارش السرائر، والوسائد، يفضل غسل تلك المفارش جيدًا بماء مغلي.

تجنب الأطعمة السريعة، التي تُباع بالشارع دون مصدر، حتى لا تتناول أطعمة ملوثة تنقل لك البكتيريا. 

طهو الطعام بشكل كامل، وعدم الاعتماد على أطعمة منتهية الصلاحية.

أما بالنسبة للأطفال يُفضل التطعيم ضد فيروس روتا المُسبب للإسهال. 

بحسب تصريح الدكتور محمد أشرف، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ "هُن" يفضل الحرص على تناول الماء والعصائر الطبيعية. 

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