5 خطوات لمعالجة "جلد الوزة" في أرجلك

تعاني بعض السيدات، اللائي يستخدمن شفرات الحلاقة في إزالة الشعر، من مشكلة تعرف بـ"جلد الوزة"، تحدث عادة نتيجة نمو الشعر تحت الجلد، فيظهر على شكل حبوب حمراء، أو حساسية ملتهبة، وفي بعض الأحياء يكون لون بصيلة الشعر غامقة، وهناك 5 خطوات يمكنك اتباعها لمعالجة "جلد الوزة"، والتخلص من الشعر تحت الجلد، بحسب موقع "مديكال نيوز توداي" الطبي، هي:

تقشير

يمكن للأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة أن تسد بصيلات الشعر، إزالتها يعالج ويساعد على منع نمو الشعر تحت الجلد.

التقشير قبل إزالة الشعر بالشفرة، يساعد على إزالة الأوساخ والجلد الميت، فرك الساقين مع غسل الجسم بالمقشر، أو باستخدام اللوف يفك المسام.

كما أن خلايا الجلد الميتة هي ما تحبس الشعر بالداخل، وتقشيرها يعالج المشكلة، كما أن التقشير اللطيف في بعض الأحيان كافيًا لسحب الشعر الناشئ لأعلى وخارج الجلد، حيث ينمو بشكل صحيح.

فرشاة جافة

التنظيف الجاف هو وسيلة للتخلص من خلايا الجلد الميتة، إن تفريش البشرة بفرشاة صلبة وطويلة الشعيرات في حركة دائرية يمكن أن يتخلص برفق من الطبقة الخارجية لخلايا الجلد الميتة، ويكشف عن جلد ناعم.

يمكن أن تؤدي إزالة هذه الطبقة أيضًا إلى الحفاظ على نظافة المسام والبصيلات ومنع نمو الشعر إلى الداخل.

استخدام كريم الحلاقة أو الجل

يضيف كريم الحلاقة الرطوبة ويقلل الاحتكاك عندما تنزلق شفرة الحلاقة فوق الجلد.

كثير من الاحتكاك يمكن أن يؤدي إلى تهيج والتهاب الجلد، وقد يتسبب أيضًا في حدوث حرقان في منطقة الإزالة بالشفرة، حيث يصبح الجلد أحمرًا ومؤلما في بعض الأحيان، ويقلل كريم الحلاقة أو الجل من خطر حدوث تهيج عن طريق تقليل الاحتكاك.

لكن يجب الالتفات إلى أنه يمكن لنوع كريم الحلاقة أن يحدث مشلكة أيضًا، فقد يتفاعل الجلد الحساس مع المكونات في بعض الكريمات، والمواد الكيميائية والعطور الموجودة في كريمات الحلاقة، ويمكن أن تهيج البشرة وتؤججها، ما يؤدي إلى مشاكل في الجلد، مثل الشعر الناشئ.

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قد يستفيد الأشخاص ذوو البشرة الحساسة من استخدام منتجات طبيعية أو مضادة للحساسية على أرجلهم.

اختيار شفرة حلاقة صحيحة

يمكن أن يشير الشعر الداخلي على الساقين إلى أن الفتاة تستخدم نوعًا غير صحيح من شفرات الحلاقة.

يجب أن تتحرك الشفرة الجيدة بلطف عبر الجلد، بحيث لا تترك وراءها أي شعرات مفقودة أو نصف حلاقة.

استبدل شفرات الحلاقة بانتظام لتجنب البلادة، والتي يمكن أن تضيف الاحتكاك.

يمكن للحلاقة التي لا تنزلق بسلاسة أن تسحب الشعر، ويمكن أن ينتج عن ذلك نمو الشعر بالداخل.

إزالة الشعر في اتجاه النمو

جربي إزالة الشعر في نفس اتجاه النمو، حيث يمكن أن تؤدي الحلاقة في الاتجاه المعاكس إلى الحصول على نهايات حادة جدًا للشعر، وهذا يجعل من الأسهل اختراق الجلد والنمو إلى الداخل.

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