طرق التخلص من دهون البطن

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الدهون المتراكمة حول منطقة البطن من أكثر العوامل المؤثرة سلبا على صحة الجسم، فضلا عن أنها تقلل من جمال المصابة بها، وتقلل من جاذبيتها.
وفيما يلي أطعمة تساعد على سرعة التخلص من دهون البطن، من خلال حرقها، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم":
- تناول كميات محدودة من اللحوم، التي تسبب كثرها في ارتفاع الكوليسترول في الدم.
- زيت الزيتون، الذي يتميز باحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة.
- زيت الأفوكادو المفيد، والغني بالدهون الأحادية غيرالمشبعة، والتي تساعد على خسارة الدهون.
- تجنب الاعتماد على "الزبدة" في طهى الطعام، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون.
- اتبتع نظام غذائي صحي يعتمد على وجبات ذات سعرات حرارية قليلة.
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