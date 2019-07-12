صاحبة الصورة الأخيرة مع محمد صلاح لـ"هن": "قالي متبينيش إن ده أنا"

"كان متخفي بس قفشته".. بتلك الكلمات الساخرة وثقت الفتاة أمينة شلبي صورتها التذكارية مع محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي.

بابتسامة بسيطة للاعب، مع إطلالة كاجوال مرتديا "تي شيرت" أبيض، و"كاب" مع نظارة شمسية كبيرة، محاولا إخفاء ملامحه، وبإطلالتها البسيطة وملامحها الراقية، وثقت عدسات هاتفها تلك اللحظة التي صادفت فيها "مو صلاح".

سألته هو أنت قالي بس متبينيش

بتلك الجملة سردت "شلبي" كواليس مقابلتها مع لاعب المنتخب، قائلة: "شوفته في مول في دبي، كان معاه لاعب كرة تاني معرفهوش، لكن شبهت على صلاح، خصوصا أنه كان لابس كاب ونضارة مش مبينين ملامحه".

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "سألته هو ده أنت؟، فرد عليا آه بس متبينيش"، مضيفة: "اتصورت معاه بسرعة ومشيت على طول ومتكلمناش في أي حاجة".

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أمينة ليست الأولى.. شروق "عرفته رغم التنكر"

لم تكن الشابة أمينة وحدها هي من صادفت صلاح، فقد قابلته أيضا فتاة أخرى بنفس المكان تدعى "شروق"، نشرت عبر صفحتها قائلة: "لقد قابلت محمد صلاح، كنت أمشي في مركز دبي التجاري، وكان يختبئ مستعينا بنظارات شمسية وقبعة، لكنه لا يمكنه الاختباء من مشجعة كرة قدم مثلي".

وتابعت: "توجهت نحوه لأسأله: هل أنت محمد صلاح؟"، ليخلع نظارته ويخبرها أنها أول من يلاحظ أنه هو، ثم التقطت معه صورة سريعة.

زوجة صلاح بالقرية ولم ترافقه رحلته

ولم تتواجد ماجي الصادق، زوجة صلاح، معه خلال عطلته الأخيرة في دبي، قبل السفر للانضمام لتدريب "ليفربول"، بسبب حملها.

وعلم مصدر مقرب من أسرة "ماجي"، أنها ممنوعة من الحركة والسفر خلال الشهور الأولى، بأوامر من الطبيب، حفاظا على صحة الجنين، حتى يكتمل حملها.

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