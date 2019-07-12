أنغام تُثير الإعجاب بفستانها "المُحتشِم" في جدة

نشرت المطربة أنغام، مقطع فيديو جديدًا لها عبر صفحتها على "إنستغرام"، وذلك من خلال أول حفل في الباحة بجدة، وقد أبهرت إطلالتها متابعيها حول مدى رقتها، وأناقتها الشديدة.

وارتدت أنغام فستانًا طويلًا باللون الأزرق السماوي، والمزين بالإكسسوارات على كامل الفستان، وقد تميز الفستان بأكمام طويلة، فكان أحد الأكمام من الحرير وبنفس لون الفستان.

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وأكملت "أنغام"، إطلالتها باختيار مكياج ناعم للغاية، فقد اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

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وقامت أنغام برفع شعرها إلى الأعلى بشكل انسيابي وناعم، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها، وملامحها. واكملت إطلالتها بارتداء برطؤن ناعمين باللون الفضي، مع خاتم بسيط على يديها.

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