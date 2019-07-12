إليك أبرز "اليوم الواعد" لتحالفات الأبراج وأبرز الأحداث الفلكية

تختلف طباع وصفات الأشخاص كلً حسب يوم مولده الذي يتفق مع برجًا ما، ومن هنا تأتي الصفات التي تميز كل برج ومن ثم الصفات الشخصية لمواليد هذا البرج، وفيما يلي نرصد أبرز هذه الأبراج:

مواصفات برج السرطان:

برج السرطان مائي ومزاجه متقلب كتقلب الماء بين السخونة والبرودة مولود هذا الاسبوع مشهور بأنه من أكثر الأبراج حساسية وعاطفة وتتماشى حياته مع المشاعر التي تختلجه عادة. مولود برج السرطان جذاب ورقيق ومحبوب ولكنه متحفظ ومتطلب وفي المقابل أيضاً رومنسي وحنون. يتبع مولود السرطان غريزته ويعيش من خلال أحاسيسه فإحساسه يسيطر على تصرفاته وأفكاره ويعتبره نقطة إنطلاق لأي تفاعل سيقوم به في المجتمع. يولي السرطان أهمية كبرى للعلاقات والصداقات ويتمسك بها كثيراً ولكنه كتوم ولا يفصح عما في داخله ويخفي أحاسيسه عن الغير.

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

الخبر الابرز خسوف القمر الواقع يوم 16 في برج الجدي الترابي يتحالف مع مواليد الثور العذراء والجدي ويدعمهم في هذا اليوم الواعد ما يولد مناخا من النجاح والانفتاح والحصول على ما يريدون يبقى على مواليد الحمل السرطان الميزان التأني والحذر من خسوف القمر الواقع في برج الجدي لأن المعاكسة الفلكية ستكون شديدة وقد تحمل محاسبة ومسالة مهنية دقيقة مع مسؤول او غيرة او مواجهة مع فريق عمل او تراجع في مشروع مهني. ان تاثيرات خسوف القمر تبدأ قبل اسبوع وتستمر من بعد الخسوف اسبوع آخر تاثيرات سلبية كانت ام ايجابية.

كذلك يسيطر على حركة القمر حدثان بارزان بحيث يسجل الفلك بين الاحد والثلاثاء مربعا فلكيا بين القمر المكتمل في الجدي والشمس من السرطان كما يسجل يوم الجمعة مثلثا فلكيا بين القمر.

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من الحوت والشمس من السرطان

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بالنسبة الى حركة القمر سوف تسيطر على بداية الاسبوع اجواء نارية ترابية وهوائية ومائية يعني تقريبا كل الابراج لديها يوم او اكثر من الحظ السبت القمر في القوس الناري بين الاحد والثلاثاء القمر في الجدي الترابي يشكل مربعا مع الشمس في السرطان ما يعني بعض التراجع والنزاعات والفوضى بانتظار كل من مواليد الحمل والسرطان والميزان ينتقل بعدها القمر الى برج الدلو الهوائي يومي الاربعاء والخميس فتستعيد مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو حماستها وتنشغل بادخال تعديلات او تغييرات على روتينها اليومي او على مظهرها الخارجي.نختم الاسبوع مع مثلث فلكي مائي يوم الجمعة بين القمر من الحوت والشمس من السرطان ما يعني مرونة مصالحة وتصحيح اخطاء وتذليل العقبات وايجاد الحلول واقامة الحوارات الفعالة عند كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

كذلك تشهد تنقلات الكواكب تراجع لكوكب عطارد في برج الاسد ما يعني متاعب في التعامل مع الغرباء او مشاكل تقنية في الاجهزة الالكترونية والهواتف وتاخير في المواصلات والاوراق القانوية والملفات الادارية هذه المعاكسات ستكون من نصيب كل من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس والزهرة في السرطان يعني بعض التراجع والخلافات العاطفية والعائلية لمواليد الحمل الميزان والجدي لهم او لاحد المقربين المريخ وعطارد متراجعا في الاسد اورانوس في الثور زحل وبلوتون في الجدي القوس متراجعا في القوس.

هابي برثداي تحياتي لكل مواليد ها الاسبوع من برج السرطان بانتظار مواليد ها الاسبوع سنة واعدة سنة المفاجآت الكبرى في كل المجالات والخبر الاهم هو ان كوكب اورانوس انتقل من مواجهة برجك الى برج صديق وداعم لك بعد ما امضى سبع سنوات في معاكستك فتبدأ مرحلة تصاعدية وسوف تنتقل الى منعطف ونقطة مهمة واساسية في مسيرتك المهنية كما تبشرك بارباح وعائدات جيدة تحصل عليها عبر نشاطات واعمال واستثمارات ناجحة على الصعيد المهني يتحالف كوكب المشتري في السنة الجديدة عندما ينتقل الى برج الجدي فيقدم لك عرضا مهنيا مناسبا وتغييرا مفاجئا لمصلحتك وحظوظا كثيرة على الصعيد المالي مولود السرطان العاطفي والحالم يتفق في الحب مع مواليد الثور والعذراء ويشكلان معا ثنائي متفاهم ومنسجم.

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