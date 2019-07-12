تايلور سويفت تختار النظارات الشمسية بزجاجات ملوّنة على طريقتها الخاصة

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لندن - لايف ستايل
صحيح أن النظارات الشمسية ضرورية للكبار والصغار خصوصًا في فصل الصيف لحماية العيون من الأشعة فوق البنفسجية، لكنها أصبحت موضة وأكسسوار أساسي لإكمال أي إطلالة، فهل تبحثين عن نظارات جديدة لتتألقي بها خلال فصل الصيف، استوحي من النجمات أجمل صيحات النظارات الشمسية!.
ليدي غاغا أطلت بها في حفل الميت غالا مرتدية نظارات بشكل عيون القطط المزينة بالكريستالات
من نظارات الليدي غاغا التي أطلت بها مؤخراً على السجادة الحمراء في حفل الميت غالا الأخير بشكل "عيون القطط" المزينة بالكريستالات، إلى عارضة الأزياء كاندل جينير التي نادراً ما نراها من دون نظاراتها الشمسية خصوصًا تلك المستطيلة بحجم صغير والتي تنسقها مع إطلالاتها العصرية والكاجوال، أما شقيقتها كلوي فأطلت بالنظارات الكبيرة من ماركة غوتشي Gucci.
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عارضة أزياء أخرى وهي إميلي راتاجكوفسكي Emily Ratajkowski تتألق بنظارات عصرية أيضًا ورغم انها تميل الى نظارات عيون القطط بالأسلوب الأنثوي، إلا اننا نراها أحيانًا بنظارات بأحجام وأشكال مختلفة، أما بيلا حديد فلا تتخلى عن النظارات بالشكل البيضوي من Le Specs.
إميلي راتاجكوفسكي تتألق بنظارات عيون القطط بالأسلوب الأنثوي
يمكن أن تتجرأي في الصيف وتختاري نظارات شمسية بزجاجات ملوّنة على طريقة تايلور سويفت بنظارات باللون الزهري، أو مثل جيجي حديد بالنظارات ذات الزجاج الأحمر.
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