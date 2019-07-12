بيونسيه تتألق بإطلالة مميزة ومبهرة في افتتاح "الأسد الملك"

استضافت مدينة لوس أنجلوس الأميركية مؤخرًا العرض الافتتاحي للفيلم المرتقب الملك الأسد The Lion King، وحضر على السجادة الحمراء ألمع مشاهير هوليوود، بما في ذلك ملكة البوب بيونسيه، التي خطفت الأنظار بإطلالتها الفاخرة والمبهرة، حيث ارتدت فستان توكسيدو مزينًا بالكريستال من توقيع ألكساندر ماكوين، ومجوهرات من الكريستال، وصنادل كعب مزخرفة بالكريستال، وحقيبة كلاتش مغطاة بالكريستال أيضًا.

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ورافقت بيونسيه ابنتها بلو إيفي على السجادة الحمراء، والتي ارتدت بدورها فستان توكسيدو أسفله قميص أبيض وتنورة من التول الشفاف تمامًا كالتي اعتمدتها والدتها، حيث تقدم بيونسيه صوت "نالا" في الفيلم، الذي سيتم عرضه في قاعات السينما ابتداء من الـ 19 من يوليو، في حين يؤدي الممثل دونالد جلوفر صوت الشخصية الرئيسية سيمبا، والممثل سيث روغان صوت بومبا.

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