استضافت مدينة لوس أنجلوس الأميركية مؤخرًا العرض الافتتاحي للفيلم المرتقب الملك الأسد The Lion King، وحضر على السجادة الحمراء ألمع مشاهير هوليوود، بما في ذلك ملكة البوب بيونسيه، التي خطفت الأنظار بإطلالتها الفاخرة والمبهرة، حيث ارتدت فستان توكسيدو مزينًا بالكريستال من توقيع ألكساندر ماكوين، ومجوهرات من الكريستال، وصنادل كعب مزخرفة بالكريستال، وحقيبة كلاتش مغطاة بالكريستال أيضًا.
اقرا ايضاً:
إطلالة رائعة لبيونسيه خلال احتفالها بعيد الحب رفقة زوجها في ماليبو
ورافقت بيونسيه ابنتها بلو إيفي على السجادة الحمراء، والتي ارتدت بدورها فستان توكسيدو أسفله قميص أبيض وتنورة من التول الشفاف تمامًا كالتي اعتمدتها والدتها، حيث تقدم بيونسيه صوت "نالا" في الفيلم، الذي سيتم عرضه في قاعات السينما ابتداء من الـ 19 من يوليو، في حين يؤدي الممثل دونالد جلوفر صوت الشخصية الرئيسية سيمبا، والممثل سيث روغان صوت بومبا.
قد يهمك ايضاً:
المغنية العالمية بيونسيه تعيد إطلاق علامتها التجارية الرياضية
بيونسيه تكشف عن ساقيها في فستان باللون الأبيض
كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تتألق بإطلالة مميزة ومبهرة في افتتاح "الأسد الملك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.