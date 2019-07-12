بالفيديو.. طريقة عمل بودينج الكاجو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري بودينج الكاجو على طريقة موقع "سي بي سي"سفرة. المكونات: 500 جرام سكر 2 و نصف كوب ماء 500 جرام كاجو مفروم ناعم روح اللوز طريقة التحضير: Advertisements يوضع السكر والماء على النار، حتى يذوب السكر تماما يضاف الكاجو وروح اللوز مع الاستمرار في التقليب يترك على النار حتى يغلظ القوام قليلا يصب البودينج في كاسات التقديم يترك ليبرد في الثلاجة يزين بالكاجو، ويقدم

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