مستحضرات تجميل يجب ألا تخلو منها حقيبتك في السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

سواء كانت رحلتكِ الجوية قصيرة لا تتجاوز مدتها الساعتين أم طويلة وربما تصل إلى 16 ساعة كاملة، فإليكِ باقة من المنتجات الرائدة التي سترتقي حتماً بروتين العناية بجمالكِ خلال أسفاركِ، وفقًا لـvogue

حقيبة من بلاستيك برسبكس لمستحضرات التجميل في الرحلات الجوية، من آنيا هندمارش

احملي معكِ خلال السفر دائماً حقيبة شفافة لحفظ مستحضرات التجميل، بحيث يسهل عليكِ الوصول إلى المنتج الذي تبحثين عنه دون بعثرة محتويات الحقيبة.

كريم مقاوِم للتلوّث واسع الطيف مزوّد بعامل حماية من الشمس بدرجة 50، من شانيل

يجب أن يكون استعمال كريم الحماية من أشعة الشمس على رأس أولوياتكِ خلال السفر، إذ يزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية بصورة ملحوظة على ارتفاع 9 كيلومترات. اختاري كريماً بعامل حماية بدرجة 30 أو أكثر، وضعيه مجدداً كل ساعتين.

زيت لوف أويل لترطيب الشفاه، من كيلز

زيت مميّز يمنحكِ ترطيباً أكثر من البلسم العادي، إذ يتغلغل داخل البشرة فيثريها بترطيب إضافي ويجعل شفتيكِ أكثر نعومةً.

كريم لليدين يجدِّد حيوية البشرة، من تاتا هاربر

لا تنسي أبداً يديكِ عند ترطيب بشرتكِ. وإذا شعرتِ بشحنة خفيفة ساكنة في شعركِ، فضعي كريماً على يديكِ، ودعي بشرتكِ تمتصه قليلاً قبل أن تمرري يديكِ بين خصلاته لحل هذه المشكلة سريعاً.

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فرشاة المساج لونا فوفو لتنظيف الوجه، من فوريو

تتعقب هذه الفرشاة بشرتكِ وتحلل خصائصها أثناء تنقلاتكِ، وتأتي مزودة بتطبيق يمنحكِ برنامجاً فريداً خاصاً بكِ يراعي خصائص بشرتكِ ولا يتطلب استخدامه سوى دقيقة واحدة فقط، لذا لم يعد لديكِ عذر في عدم الانغماس في تنظيف بشرتكِ على الفور.

كريم ڤيتامين سي المرطِّب المزوّد بعامل حماية من الشمس بدرجة 30، من روديال

تُعدّ المنتجات متعددة الاستخدامات بمثابة عوامل أساسية في جذب الإضاءة لوجهكِ. وهذه التركيبة من روديال لا تمنحكِ ترطيباً فحسب – بل وتساعد على تقليل ظهور التجاعيد بفضل احتوائها على فيتامين سي، فيما تضيء بشرتكِ.

رذاذ هيدرا لايف المائي المنعش للبشرة، من ديور

لا شيء يوقظ حواسكِ أفضل من نثر الرذاذ المائي، ومن هنا تنقّي بشرتَكِ هذه التركيبةُ التي تتميز بقوام من الچل من علامة ديور، كما تبثّ فيها الحيوية.

فوط تنظيف الوجه إن ترانزيت نو تريس، من ذيس ووركس

تُيسّر فوطُ تنظيف الوجه والمناديل المبللة عليكِ مهمةَ العناية بجمالكِ على متن الطائرة. اختاري تركيبة مُرطِّبة واستخدميها طوال رحلتكِ لإزالة المكياج والزيوت والملوِّثات.

قناع روز قولد لعلاج الوجه وإضاءته، من 111 سكين

يتسبب الهواء الجاف داخل الطائرة في جفاف بشرتكِ أيضاً، لذا ضعي قناعاً ورقياً حتى يتغلغل المصل المرطِّب داخل بشرتكِ.