"متحرميش نفسك وخليكي واقعية".. نصائح مدربة لياقة بدنية لإنقاص الوزن

عادة تقصد الفتيات الصالات الرياضية لإنقاص أوزانهن، عبر ممارسة التمارين الرياضية وإتباع أنظمة غذائية محددة، وتلجأ كثيرات منهن أيضًا إلى الأنظمة الغذائية القاسية ظنًا منهن أن ذلك يجعلهن يفقدن الوزن بشكل أسرع.
لكن نور محمد، مدربة اللياقة البدينة في "arena fitness innovation"، وضعت بعض القواعد الخاصة بالنظام الغذائي للفتيات اللائي يردن إنقاص وزنهن:
الواقعية
لا بد أن تكون الفتاة واقعية في هدفها، والتركيز على حرق الدهون، ويجب أن تدرك أنها ستفقد 2 كيلو جرام في الشهر.
خسارة السعرات الحراية
من القواعد الهامة التي يجب أن تتبعها الفتاة، هي أن خسارة السعرات الحراية تكون أكثر من السعرات الحرارية التي تحصل عليها من وجباتها.
الرياضة أسلوب حياة
لا بد أن تجعل الفتاة الرياضة والتغذية السليمة أسلوب خاص بحياتها "مش بتعملهم عشان عندها فرح وبعد كدا تبطل".
متحرميش نفسك
من الأفكار الخاطئة التي تتبعها الفتيات هي الحرمان من تناول الأطعمة "متحرميش نفسك.. واتعلمي إزاي تاكلي باعتدال.. فالحرمان يؤدي إلى اكتئاب ومن ثم العودة في تناول الطعام بشراهة أكثر".
متمنعيش الكربوهيدرات
أيضًا من الأفكار الخاطئة التي تعتقد بها الفتاة، هي الامتناع عن تناول الكربوهيدرات، فهي من الأفكار الخاطئة لأنها المصدر الرئيسي للطاقة، لذلك يمكن أن تمنع الفتاة السكريات المصنعة والدهون المشبعة والمعلبات.
توزيع الوجبات
من الأشياء المهمة التي يجب أن تتبعها الفتاة هي توزيع الوجبات، فالجسم لديه القدرة على حرق كمية محددة من السعرات الحرارية في الوجبة الواحدة: "وزعي الأكل على أربعة وخمسة وجبات في اليوم هيساعدك على الحرق وعدم تخزين الأكل".
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