"عايز يضربني بالساطور وسرق دهبي".. أغرب قضايا الطلاق خلال أسبوع

مئات القضايا المقدمة من سيدات الراغبات في الطلاق أو الخلع، تتواجد داخل أروقة محاكم الأسر المصرية، لاستحالة العشرة مع أزواجهن، وبالطبع بينها ما هو غريب وغير معتاد.

"هن" يرصد أبرز قضايا الطلاق "الغريبة" خلال أسبوع:

مفتقدة الحنية

دعوى خلع برقم 3101/2018، قدمتها العشرينية "مروة" ضد زوجها "أحمد ع." ذو الـ31 عامًا، بسبب عدم اهتمامه بها، وافتقادها لـ"الدلع والحنية" منه، وتقارن "مروة" باستمرار بين حياتها الخالية من المشاعر والتقدير معه، وبين تعامل أزواج صديقاتها معهن، واحترامهم لهن، ولهفتهم على زوجاتهن، وسط إهمال "شريك حياتها" لها، بعد زواج استمر لـ3 سنوات.

وبررت "مروة" رغبتها في الطلاق، قائلة لـ"هن": "كان عندي أحلام إني أعمل عيلة، بتحب بعض وتخاف على بعض وحنينين سوا، مش عايزة ابني يتربى في وسط أب وأم بينهم جفاء في المشاعر، وأب ميعرفش يحضن ولا يقول كلمة كويسة".

المخدرات وشلة السوء

حياة مليئة بالإهانة والألم، عاشتها "بسمة ا."، ذات الـ 32 عاما، بسبب "شلة السوء" الخاصة بزوجها، المتسببين في إدمانه المخدرات وعدم إنفاقه على أسرته، وإهمال زوجته، ما جعلها تطالب بالطلاق من "حمدي ب." ذو الـ39 عاما، أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة في قليوب.

وقالت "بسمة"، خلال حديثها مع الأخصائية الاجتماعية بمحكمة الأسرة": "جوزي شرب المخدرات وكل أنواع الممنوعات، فأهمل بيته وأسرته، حتى أولاده أهملهم".

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ابحث عن العشيقة

بإحدى مكاتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بكفر الشيخ، بررت "وفاء ا. ك."، البالغة من العمر31 عاما، سبب طلبها الطلاق والنفقة، قائلة: "جوزي سرق حلقي وباعه عشان يصرف على عشيقته، بيستخسر في ولاده، وكل فلوسه رايحة على فتاة ماشي معاها، اكتشفت خيانته بالصدفة وحذرته وسكت كتير علشان البيت ميتهدمش والأولاد متتشردش، لكن مفيش فايدة".

وطالبت السيدة المكلومة، بالانفصال عنه والحصول على نفقة، بعد زواج استمر لمدة 13 عاما، أثمر عن 3 أبناء، متابعة: "اتجوزت بطريقة صالونات من راجل شغال حداد مسلح في القرية اللي جنبها، وعشنا حياة سعيدة، لغاية ما لفت عليه واحدة تانية"، وعند طلبها الطلاق، اشترط عليها التنازل عن جميع حقوقها الشرعية، ما جعلها تلجأ للقضاء.

جري ورايا بالساطور

حياة صعبة، عاشتها "عزة م."، 29 عامًا مع زوجها الثلاثيني "أسعد ع."، لا تتعدى السنة، انتهت برفعها دعوى خلع حملت رقم 1820/2019، بعد تعرضها للضرب منه عدة مرات.

تحكي عزة لـ"هن": "آخر مرة صالحني رجعت لاقيت أخواته سارقين شقتي واخدين هدومي وحاجات المطبخ اللي كنت جيباها من شقايا"، لتشتعل خناقة كبيرة بينهم حملت كثير من السباب والإهانة لها، ثم ضربها على وجهها، لترد الضرب: "لاقيته بيجري ورايا بالساطور، وحالف يموتني لولا ولاد الحلال خلصوني منه ورجعوني بيت أهلي بالعافية، ومن يومها بقاله 3 شهور رافض يطلقني، وأنا عايزة أخلص منه وأرجع لحياتي وشغلي".

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