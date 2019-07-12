تعتبر الشوربة من العناصر الجانبية التي توجد على مائدة الطعام، والتي يفضل تناولها العديد من الأشخاص لما لها من أهمية غذائية كبيرة، إذ تحتوي على جميع الفيتامينات المهمّة للجسم، والألياف التي تسهل عملية الهضم. ويقدم "هُن" طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة على طريقة الشيف الشربيني: المكونات 4 حبات كوسة 3 حبات جزر 3 حبات بطاطس 4 أكواب شوربة معلقتين دقيق معلقتين زبدة كوبين كريمة لباني كوبين شوربة طريقة التحضير - يتم تقشير الخضار وتقطيعه مكعبات ووضعه في إناء فيه الشوربة، ونتركهم على النار حتى النضج. - نترك الشوربة تبرد ونضربها في الخلاط. - نضع معلقتين زبدة على النار حتى تذوب. - نضع معلقتين الدقيق ونقلب بسرعة حتى يقشر. Advertisements - ضيفى البصل والجزر والملح وشوحيه لمدة 10 دقائق. - ضيفى الثوم والبطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق. - ضيفى المرق وورق اللورا والزعتر. - اتركى الوعاء على نار هادئة 15 دقيقة. - ارفعى الوعاء من على النار، انتشلى أوراق اللورا. - اضربى كل المكونات بالخلاط الكهربائي حتى تمام التجانس. - اضيفى الكريمة واعيدى الخلط. - قدمي الشوربة ساخنة. ​

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