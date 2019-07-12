كلمة السر "كيكة".. إعلامي إماراتي يثير الجدل على "فيس بوك"

"حد يفهمني يا بنات يعني إيه كيكة؟".. سؤال طرحته عدد من الفتيات، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متسائلات عن معنى الاسم وسبب انتشاره، وما علاقته بأسلوب عناية الفتيات بأنفسهن، فما صلة الربط بين الـ "كيكة" والعناية الشخصية بالبشرة.

السوشيال ميديا بين سؤال وجواب

وتفاعلت عدد من الفتيات مع الأمر، معلنين عن فضولهن لمعرفة سر هذا الاسم، متسائلات عن مصدره، وأجابت بعضهن أن الاسم مرتبط بالإعلامي الإماراتي، وأحد مشاهير سوشيال ميديا، بدر خلف.

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من هو هذا الإعلامي

"كيكة" هو الاسم الذي يطلقه الإعلامي الإماراتي، وأحد مشاهير سوشيال ميديا، بدر خلف، على نفسه، في إشارة منه لبشرته التي يصفها بطبقات الكيك، خلال نقله للفتيات نصائح الحفاظ على البشرة والجلد، والشعر.

وعادًة ما يظهر "خلف" مرتديًا "روب النوم"، ويضع مكياج وماسكات لنقل خبرته في العناية بالبشرة والجسم للفتيات، من خلال حساباته الشخصية على مواقع "فيس بوك" و"سناب شات"، فضلًا عن أسلوبه وتعبيرات وجهه التي تماثل الجنس الناعم.

أبرز ما قدمه الإعلامي هو ماسكات التقشير بالمواد الطبيعية، ووصفات العناية بالبشرة والشعر، فضلًا عن مقاطع أضرار النوم بالمكياج.

بدأت المقاطع منذ عامين، فأطلق برنامج عن موضة الرجال على "يوتيوب"، ثم اتجه لكل ما يتعلق بالأنثى، عقب دراسته أساسيات تصميم الأزياء في إيطاليا.

كانت بعض الصحف الإماراتية، تداولت مؤخرًا خبر يفيد بإقدام شرطة الجرائم الإلكترونية بالإمارات على إغلاق حساباته الشخصية، التي اعتبرها البعض منافية لعادات الشعب الإماراتي.

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