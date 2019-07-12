محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية من أن تاتو الحناء قد يتسبب في استجابات تحسسية، وذلك إذا لم تكن الحناء نقية.

وأوضحت البوابة أن هذا الخطر يكمن في منتجات الحناء ذات اللون الأسود المحتوية على الصبغة المعروفة باسم "بارافينيلين ديامين" “Paraphenylendiamine” المعروفة اختصارا بـ “PPD”، أما الحناء الطبيعية فلونها بني مائل للأحمر.

وتظهر الاستجابات التحسسية في صورة احمرار وحكة وبثور وتغيرات جلدية. وفي هذه الحالة ينبغي تبريد الموضع المصاب لتخفيف المتاعب، كما يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة؛ نظرا لأنه في أسوأ الحالات قد تحدث صدمة تحسسية تشكل خطرا على الحياة.