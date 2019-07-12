تعرف على الفوائد الصحية لحمامات الطين

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال لوتس هيرتل إن حمامات الطين تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد في علاج الأمراض وتخفيف الألم والشعور بالاسترخاء.

وأوضح رئيس الرابطة الألمانية للأندية الصحية أن حمامات الطين تمتاز بتأثير حراري كبير يزيد عن 40 درجة مئوية، ولكنه لطيف على الجسم، مشيرا إلى أن تأثير السخونة يساعد في علاج الأمراض الجلدية وأمراض العظام كالتهاب مفصل الركبة والتهاب مفاصل الأصابع وآلام الأعصاب.

وأشار هيرتل إلى أن حمامات الطين تتوفر في المنتجعات العلاجية، كما أنها تتوفر في صورة عبوات من أجل تطبيقها في المنزل.