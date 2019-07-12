طريقة عمل كب كيك عباد الشمس

الكبك كيك المزين بشكل زهرة عباد الشمس، من الحلوى التي سيفضلها أطفالك، ويسهل حملها للنادي، أو المدرسة، بسبب إمكانية وضعها في لانش بوكس، وفيما يلي طريقة تحضير كب كيك عباد الشمس. المكونات 2 كوب دقيق ملعقة صغيرة بيكنج بودر 1 و1/2 كوب سكر ألوان طعام صفراء 3 بيضة كريمة زبد 3/4 كوب سمن 3/4 كوب لبن Advertisements فراماسيه شوكولاتة طريقة التحضير يخلط السمن مع السكر ثم يضف البيض والفانيليا. يخلط الدقيق مع البيكينج بودر ويضافوا بالتدريج. يضاف اللبن. يوضع الخليط في صينية الكب كيك ويخبز. تلون كريمة الزبدة باأوان الطعام ويزين بها الكب كيك. توضع الكريمة على شكل زهرة عباد الشمس ويوضع الفرماسيه. ​

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