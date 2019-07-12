عقب شائعات الانفصال وتخليها عن الدبلة.. حضن ودعم من أحمد إبراهيم لزوجته أنغام

في محاولات منه لإثبات حُسن علاقتهما، ونفي شائعات الانفصال، التي انتشرت مؤخرًا، قرر الموزع أحمد إبراهيم، مساندة زوجته، الفنانة أنغام، أمس، خلال حفلها على مسرح القرية التراثية بالباحة بالسعودية، مشاهد متسلسلة، ولقطات متتالية، ظهر بها "إبراهيم" برفقة الأخيرة، مُقدم لها الدعم، والمحبة، أمام الجميع، كعادته التي ظهر بها في بداية زواجهما، حتى عادت الأخيرة لنشر صورهما سويًا اليوم.

صورة اليوم بدون مكياج

شاركت أنغام متابعيها، بصورة جديدة لها، اليوم، عبر "الإنستجرام"، ظهرت من خلالها دون مكياج نهائي، وبصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، والفنان محمد حماقي، خلال الاستعداد لحفل الأخير.

وحرص "إبراهيم" على ضم أنغام، خلال الصورة، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مشيدين بلإطلالتهما.

أحمد يدعمها من الوصول وحتى النهاية

حرص "إبراهيم" على التواجد بصحبة زوجته، خلال كواليس حفلها، وظهر الموزع وهو مُمسك بيدها أمام الجميع.

ولم يكتف أحمد بالظهور معها فقط، فنشر عقب الحفل على حسابه الشخصي على "الإنستجرام"، صورة للأخيرة خلال تواجدها على المسرح، قائلًا:"مليون مبروك العظيمة، أنغام النجاح الكبير ومواصلة التألق بقيادة النجم، هاني فرحات".

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شائعات الإنفصال تثير الجدل

بصورة دون دبلة الزواج، خلال دعمها للمنتخب المصري لكرة القدم، بصحبة نجلها، أثارت أنغام الجدل، حول علاقتها بالموزع أحمد إبراهيم، الفترة الأخيرة، حتى رُوج البعض، أنهما انفصلا، وإنه عاد لزوجته الأولى.

الأمر الذي نفاه الموزع على الفور، حيث نقلت بعض المصدار المقربة منه لـ "الوطن" نفيه لتلك الشائعات.

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طلق زوجته ياسمين عيسى مؤخرا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم.

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