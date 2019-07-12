الامارات | 10 نصائح ليوم منعش في أشهر الصيف الحارة

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح ليوم منعش في أشهر الصيف الحارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في منطقة تميل درجات الحرارة فيها إلى الارتفاع، خصوصاً خلال أشهر الصيف، يمكن لصحتنا أن تتعرض للخطر، إذ بيّنت الأبحاث أنه حتى في أجواء تتجاوز الحرارة 35 درجة علينا أن نكون حذرين.

ولا شك في أن الأشخاص المقيمين في المنطقة هم أكثر قدرةً من غيرهم على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، ذلك لأنهم تكيّفوا مع الظروف المناخية، وباتوا قادرين على ضبط حرارة أجسادهم، عن طريق التعرق. ومع ذلك يمكن للجسم أن يتأثر بأمراض مرتبطة بالحرارة عند استخدام موانع التعرق.

وتشكل التقلبات في درجة حرارة الجو أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على فاعلية التعرق، أما العوامل الأخرى فتشمل:

- الرطوبة: كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الهواء خفّت القدرة على امتصاص الرطوبة من الجسم.

- مستوى حركة الهواء (في الداخل)، أو سرعة الرياح (في الهواء الطلق).

- طبيعة الملابس التي نرتديها.

- العمر واللياقة الجسدية.

الآثار السلبية لضربة الشمس

قد يتسبب تعرض الجسم للحرارة الشديدة في إصابته بالإنهاك، ما قد يؤدي إلى الشعور بالدوار والغثيان والتعرق الشديد، وارتفاعٍ حادّ في درجة حرارة الجسم، والإصابة بما يُعرف بضربة الشمس (حيث تترافق حرارة الجسم المرتفعة مع تسارع في ضربات القلب، وصداع، ونوبات برودة وحرارة، وجفاف البشرة أو التعرق الشديد). وفي حين أنه يمكن بسهولة نسبية التخفيف من أعراض الحالات المذكورة، إلا أنّ ضربة الشمس قد تكون قاتلة، ما لم تتم معالجة الحالة. الأشخاص المتقدّمون في السن، والأطفال، والنساء الحوامل هم الأكثر عرضةً للإصابة بضربة الشمس، وكذلك أولئك الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة.

فإذا بلغت حرارة الجسم من 39 إلى 40 درجة مئوية، عندها يبدأ الشعور بالتعب. ومع بلوغ الحرارة 40 إلى 41 درجة مئوية فمن المحتمل الإصابة بالإنهاك نتيجة ارتفاع الحرارة، أما مع تجاوز الحرارة 41 درجة مئوية، فيبدأ الخطر على الجسم.

ففي هذه المرحلة لا يعود الجسم قادراً على التعرق، نتيجة توقف تدفق الدم إلى الجلد، ما يجعل المرء يشعر بالبرد والقشعريرة. وفي حال غياب العناية الطبية الفورية، يمكن للأعضاء الحيوية أن تصاب بضررٍ دائم، وحتى الوفاة.

وتقدم الدكتورة فيونا ريني، من «فاليانت كلينيك»، بعض النصائح لتبقوا منتعشين خلال أشهر الصيف الحارة:

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- تجنّبوا الخروج من البيت إذا بلغت الحرارة 50 درجة مئوية.

- إذا كنتم مضطرين للخروج فتجنبّوا ذلك قبل 3 ساعات وبعد 3 ساعات من وقت الظهيرة.

- ضعوا دائماً الواقي الشمسي بدرجة 30+.

- ارتدوا ملابس ذات ألوان خفيفة، واسعة، وتتيح حركة الهواء.

- ابقوا في الظل متى استطعتم ذلك.

- أكثروا من شرب الماء.

- احصلوا على قسطٍ وافر من الراحة والنوم.

- تجنّبوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين، أو الكحول، أو نسبة مرتفعة من السكر.

- أجروا فحوصات دورية، للتأكد من عدم إصابتكم بأعراض ضربة الشمس.

- من الضروري أن يحافظ جسم الإنسان على حرارته عند 37 درجة مئوية، وأن تراوح حرارة الهواء المثلى بين 18 و24 درجة مئوية؛ فكلما زادت المعدلات عن ذلك ارتفعت نسبة المخاطر.

اللافت للاهتمام هو أنّ إنتاجية المرء ترتبط بدرجة حرارة الهواء، فقد أظهرت الدراسات أن إنتاجية العمل المكتبي تكون في أفضل حالاتها وسط أجواء تراوح حرارتها بين 22 و25 درجة مئوية، وأنّ معدلات الخطأ تزداد عندما ترتفع الحرارة أو تنخفض عن هذا المعدّل.

إذاً، حافظوا على جسمكم رطباً ومنتعشاً وصحياً في هذا الصيف.

تشكل التقلبات في درجة حرارة الجو أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على فاعلية التعرق.