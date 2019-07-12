الامارات | مطعم «غوركان شيف» يكشف عن عروضه الصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم «غوركان شيف» يكشف عن عروضه الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «غوركان شيف ستيك هاوس» عن طرح عرضه الصيفي المميز الذي يلائم أذواق الضيوف الراغبين في وجبة غداء استثنائية بلمسة المطعم الخاصة. وسيتوافر عرض الغداء الصيفي من الأحد إلى الخميس بين الساعة 12 ظهراً ولغاية 7 مساءً.

ويتضمن العرض خيارين من قوائم الطعام: قائمة «فاست هوت» التي تشمل أطباقاً يتم تحضيرها وتقديمها بسرعة لتناسب جداول الأعمال المزدحمة، وقائمة «بيج هوت» للضيوف الراغبين في وجبات كبيرة، وتشمل كل قائمة ثلاثة خيارات مختلفة:

قائمة «فاست هوت إكسبريس» مقابل 99 درهماً إماراتياً، وتتضمن ما يختاره الضيف من ثلاثة أطباق رئيسة، وطبق تحلية ومشروب خفيف. وتشمل الأطباق الرئيسة برجر «غوركان شيف» الخاص، والدجاج بصلصة بيستو وباستا تالياتيلي ألفريدو مع شوربة مينستروني الإيطالية بالخضار.

ويتم تحضير برجر «غوركان شيف» الخاص من شريحة لحم الضأن الطازج التي تزن 180 غراماً مع الطماطم والخس والبصل المكرمل والمخلل وجبنة شيدر، وتقدَّم مع البطاطس المقلية ومشروب خفيف.

أما طبق الدجاج بصلصة بيستو فهو عبارة عن صدر دجاج مشوي مع صلصة بيستو الغنية والمحضرة في المطعم، والذي يقدم أيضاً مع البطاطس المقلية ومشروب خفيف.

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بينما يتم تحضير طبق باستا تالياتيلي ألفريدو وشوربة مينستروني مع جبنة البارميزان ويزيّن بالفطر والبقدونس الطازج.

وبالنسبة للتحلية، يمكن للضيوف التلذذ بحلوى «غوركان شيف» الخاصة المحضرة من الشوكولاتة الداكنة وتمر عجوة المدينة ودبس الخرّوب، فضلاً عن خيارهم المفضل من الشاي أو القهوة التركية.

قائمة «بيج هوت» لقاء 129 درهماً إماراتياً، وتتضمن ثلاثة خيارات من الأطباق الرئيسة، بما في ذلك أسياخ اللحم، والأضلاع المشوية، وكرات اللحم، التي يُقدَّم كل منها مع سلطة الراعي التركية المحضرة من الخضراوات المخللة والمتبّلة بزيت الزيتون والغنية بالنكهات القوية.

كما تشتمل القائمة على مشروب خفيف، والخيار المفضل من الشاي أو القهوة التركية الأصيلة، بالإضافة إلى الحلوى التركية الخاصة والمُحضّرة من الشوكولاتة الداكنة وتمر عجوة المدينة ودبس الخرّوب.

يُذكر أن مطعم «غوركان شيف» يستقي اسمه من الشيف الشهير Gürkan Şef والملقب بـ«فنان اللحوم»، حيث يضفي الطاهي الموهوب لمساته الساحرة على تجربة الطعام لتتناغم مع أجواء المطعم الفريدة.