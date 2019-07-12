الامارات | نودل هاوس: قائمة طعام من المطبخ التايواني

شكرا لقرائتكم خبر عن نودل هاوس: قائمة طعام من المطبخ التايواني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «نودل هاوس»، المطعم المحلّي المفضّل لدى عشاق الأصالة في دبي عن طرح قائمة طعام محدودة الإصدار بوحي من المطبخ التايواني. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة المطعم لحملته الترويجية للمطبخ الآسيوي التي بدأها بتقديم ابتكارات مستوحاة من كوريا الجنوبية وماليزيا.

وقد تم تصميم القائمة التي تستمر حتى 26 يوليو بعناية فائقة لتتيح أمام الذواقة في دبي فرصة اختبار أشهى أطباق الشارع المعروفة في العاصمة التايوانية تايبيه، بما في ذلك نسخة المطعم الفريدة من وجبة نودل لحم العجل الأغلى في العالم.

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وتتضمّن القائمة أيضاً الشاي المثلّج التايواني مع الكريمة المخفوقة المملّحة وشراب زهرة أوسمانثوس مقابل 22 درهماً إماراتياً، إضافة إلى أسياخ الحبّار مقابل 39 درهماً إماراتياً، وهو طبق رائع مستوحى من سوق شيلين الليلي الشهير في تايبيه، حيث يتم طرق الحبّار بأكمله قبل قليه بالزيت.

كما يتسنّى أمام الضيوف تجربة نودل لحم العجل المحضّر بأسلوب «نيو بابا» لقاء 59 درهماً إماراتياً، وهو طبق متبّل بنكهة أومامي ومستوحى من نودل لحم العجل الأصلية التي تبلغ كلفتها 450 دولاراً. وتشمل ابتكارات المطعم وجبة لحم العجل المطهو على نار هادئة لمدة 14 ساعةً، مع نودل البيض الطازج وطماطم منزوعة القشرة.

إضافة إلى لفائف الآيس الكريم المحشوة بالكاراميل المملّح ولايم حشيشة الليمون وشراب الليتشي، إلى جانب الكزبرة والفول السوداني، وهو طبق تقليدي ذاع صيته في شارع جيوفين التاريخي الذي يبعد مسافة ساعة عن تايبيه.