الامارات | سالم الدهماني يحتفي بتخرج نجله في كلية أسكوت

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الدهماني يحتفي بتخرج نجله في كلية أسكوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سالم عبدالله الهنجري الدهماني مأدبة عشاء بمنطقة المنيعي في رأس الخيمة، بمناسبة تخرج نجله عبدالله سالم الدهماني في كلية أسكوت بالمملكة المتحدة، وحضر الحفل وجهاء القبائل وأعيان البلاد، وعدد من الأهل والأصدقاء. وتخللت المأدبة مشاركة عدد من الشعراء بإلقاء القصائد النبطية، بالإضافة إلى فرقة الحربية التي أمتعت الحضور بالأهازيج والرزفات واليوله الشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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