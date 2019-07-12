الامارات | «تحلى الأيام» أغنية جديدة ليزن السعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحلى الأيام» أغنية جديدة ليزن السعيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفنان، يزن السعيد، أخيراً أغنية جديدة تحمل عنوان «تحلى الأيام»، وهي الأغنية الثالثة له. وهي من ألحان سامر أبوطالب وكلمات مصطفى عيسى في تعاون جديد.
ويذكر أن الأغنية إيقاعية سريعة، تم تسجيلها في القاهرة، وقام بتوزيعها الموزع عمر إسماعيل، ومهندس الصوت مصطفى رؤوف، اللذان تعاون معهما في السابق في أغنية «أيام فاتو».
ويستعد يزن السعيد لإطلاق العمل الرابع له الشهر المقبل، وهي أغنية رومانسية بقالب جديد وتوزيع مختلف.
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