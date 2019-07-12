الامارات | أفراح الطنيجي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الطنيجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد سالم بن فتير الطنيجي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة مطر خليفة بن خليف الطنيجي، كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الذيد للأفراح، عدد من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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