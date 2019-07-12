الامارات | أفراح الشامسي والوهيبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والوهيبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان محمد الشامسي، بمناسبة زفاف نجله فارس إلى كريمة محمد جميل الوهيبي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الخبيصي في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وتضمن الحفل مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات من التراث الشعبي.
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