الامارات | أفراح الساعدي واليحيائي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الساعدي واليحيائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه فهد مرهون الساعدي، بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة إبراهيم خميس اليحيائي، كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة زاخر للأفراح في مدينة العين، عدد من الشخصيات وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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