"للسيدات فقط".. يوجا وزومبا ورقص شرقي لنون النسوة

على مدار 3 مرات أسبوعيا، تجتمعن للتمايل على نغمات الأغاني، وتعلم قواعد الرقص الشرقي مع تدريبهن على رياضة "الزومبا"، وممارسة "اليوجا"، وعلى الرغم من أنهن مجرد "هاويات" جمعهن حب الحياة والفن، إلا أنهن يقدمن عروضا احترافية ومتميزة.

محجبات ومنتقبات وأطفال يرقصن بحرية، حلم راود مدربة «الزومبا» مروى فؤاد، الشهيرة بـ«ماريونيتا»، فدائماً تلاحقها نظرات الإعجاب وتسمع كلمات التشجيع من قبل المتدربات، ففكرت فى تقديم عرض راقص أمام جمهور من السيدات، لتبدأ فى مطلع 2017 فى نشر الفكرة وتشجيع صديقاتها الموهوبات، باختلاف وظائفهن للاستمتاع بيوم مختلف: «يعملوا حاجة بيحبوها بعد يوم عمل طويل»، بحسب «مروى».

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تؤلف «ماريونيتا» استعراضات تشمل رقصات «يوجا، زومبا، شرقى» على أنغام لاتينية وعربية، تنتقيها بعناية لتتناسب مع محتوى العرض، ثم تبدأ التدريب عليها فى استوديو لمدة 6 ساعات كل أسبوع، تزداد لتصل إلى 12 ساعة فى الأسبوع الأخير قبل كل عرض.

فرقة «ماريونيتا شو»، كما لقبتها «مروى»، تقدم موسماً جديداً كل شهرين شعاره «التجديد ومواكبة العصر» فى الرقصات والأنغام المستخدمة، بحيث تناسب الاهتمامات المعاصرة، والأغانى «التريندنج»، كما تستعد الفرقة حالياً، لتقديم الموسم الثامن، وسترقص السيدات، وفقاً لـ«مروى»، على أنغام مقطوعة «قضية عم أحمد» لعمر خيرت، فى استعراض يجمع بين الرقص الشرقى والجمباز، والباليه والأرابيسك، بمشاركة 42 عضوة.

«الفكرة مش بس فى الاستعراض، إنما التنظيم»، تقولها أسماء شمس، عضوة بالفرقة، مشيدة بالأدوار المختلفة التى تمارسها الفتيات، ليظهر العرض بصورة جيدة، فبخلاف المشاركات فى العرض، تستغل إحداهن تخصصها فى هندسة الصوت، وتجتمع أخريات بمهندس الإضاءة قبل العرض بأيام، لتتدرب على تحريك مصادر الإضاءة وإدارتها أثناء العرض، وعلى بوابات قاعات العرض، تقف أخريات لضمان دخول السيدات فقط من حاملى التذاكر.

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