ستة أبراج لن يُظهروا لك اهتمامًا خلال التعامل

تعتبر اللامبالاة حالة من عدم الاهتمام بالأشياء المهمة والضرورية في حياتنا، وتنعدم فى هذه الحالة استجابتنا للكثير من الأشياء كما نبدو للآخرين باردين غير متحمسين.

وكشفت خبيرة الأبراج مني أحمد، فى تصريحات لمصادر إعلام مصرية، عن أكثر الأبراج التى تتصف بـ اللامبالاه، وتتمثل فى:

-برج الجوزاء

من الأبراج المتقلبة ذو الوجهين المختلفين تماما يظهر بأنه لا يهمه اي شئ دائما.

-برج الميزان

صاحب التردد الواضح دائما لا يستعجل علي اي موضوع دائما حائر ولا يعطي اهميه للكثير من الأمور.

-برج القوس

لا يحب مولود القوس أن يضع نفسه في اي شئ لا قيمه له، فيعطي أنطباع أن لا يهمه شئ.

-برج الدلو

يعطي الأهميه لنفسه ولا يبالي من احد ولا يعطي أهميه لأي شخص مهما كان ولا يبالي من احد.

-برج العذراء

عنيد وأحيانا لا يبالي اهم الأشياء الموجودة فى حياته ، كما أنه يفعل ما يريد في وقت ما يريد .

-برج الحوت

صاحب السمو الملكي في اللامبالاة الاصلية، ولا يحب الزن ولا العند ولا تدخل في حياته.

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