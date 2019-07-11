"هيرو اتش" المزينة بحزام مزدوج لعشاق التميز والرقي

ساعة Heure H المزينة بحزام مزدوج به زخترف ذات ثقوب جميلة ، مشمشية اللون أو الداكنة القرمزية السوداء او لون Etoupe.

إنها بصمة قوية وثابتة من Hermès ، تم تصميمها عام 1996 على يد المصمم العالمي Philippe Mouquet.

– إنها أكثر من مجرد ساعة. إنها في الحقيقة رمزللحفاظ على دقتها وديناميكيتها واستمرارها علىمر السنين، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلىالفكرة الفريدة المتمثلة في قياس الوقت داخلرسالة. طريقة مسلية لتأطير مرور الوقت.

أحد مقتنيات وإبداعات Hermès الفريدة بالحزام الجلدي المزدوج والذي تم تصميمه عن طريق المصمم Martin Margiela في أول عرض أزياء له في Hermès عام 1998 والذي يتلاءم بسلاسة مع العلبة ويبرز شكله من رسمه.

تتميز هذه الساعة بطابع زوجي ثنائي بين الشكل النهائي الكلاسيكي بين عروات العلبة وبين نمط Hالمثقب الهندسي الدقيق على اللفة الثانية حول

المعصم.

وللحصول على أعلى درجات التأثير الشفافة، تم إدخال شريحة رقيقة فضية اللون من جلد البيتون بين قسمي الحزام.

علبة ساعة Heure H صنعت خصيصًا وتم تصميمها علي يد حرفييHorloger Artisan

وهي متاحة في نوعيتين:

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الأولى مصنوعة من الفولاذ، وتزين بحزام مشمشي اللون أو بلون أحمر Vermillion،في حين أن الثانية الوردية مطلية بالذهب وتأتي بحزام أسود أو من لون.Etoupe

أما القرص أو المينا فهو باللون الأبيض المصقول ، تتخلله أربع أرقام عربية وأيادي معدنية تتعاكس مع ألوان الحزام،لتشعرنا بالتطابق التام بين التخصصات الأسلوبية والتقنية الصارمة ، والتي تبرزها دقة اللمسة الفائقة والخبيرة.

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