محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
تشكيلة الأزياء الراقية ‘Through the Lens,’ "من خلال العدسة" من تصميم الثنائي اللبناني جورج قزي و أسعد قصتا من وحي عالم المصور الشهير إرفينج الذي عُرف في الخمسينات. حيث كانت مجموعة من الصور من تلك الحقبة مصدر إلهام المصممين لإبتكار هذه التشكيلة.
يستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالموضوع مجموعة الأزياء الراقية من Azzi & Osta لعام 2019، وفقًا لـBAZAAR.
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