فساتين خطوبة وردية من تصاميم ريزورت 2020

يعدّ اللون الوردي من أبرز الألوان المفضلة لكل فتاة، لما يتمتع به من أنوثة ورومانسية ونعومة، كما أنه من أجمل ألوان فساتين الزفاف والخطوبة الرائجة لعامي 2019-2020، ولذلك يحرص كثير من الماركات على تقديم فساتين وردي في مجموعاتها.

وبرزت في تشكيلة فساتين ريزورت 2020، مجموعة متنوعة من موديلات الفساتين باللون الوردي ودرجاته المختلفة، والتي تميزت بقصّاتها المتنوعة التي تناسب مختلف أشكال الجسم.

قدمت العديد من الماركات فساتين خطوبة وردي منفوشة Ball Gown، والتي تفضلها كثير من العرائس، وتعد ماركة ماركيزا Marchesa من أبرز الماركات التي قدمت فساتين خطوبة منفوشة هذا الموسم.

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وتنوعت الفساتين المنفوشة بين فساتين مزينة بتطريزات برّاقة، وأخرى مزينة بتطريزات الورود الناعمة، بالإضافة إلى الفساتين المنفوشة بالطبقات متدرجة الأطوال، وأيضا قدمت ماركة باميلا رولان فساتين خطوبة منفوشة بتصاميم مبهرة لإطلالة فريدة واستثنائية.

تزينت بعض فساتين باميلا رولان بلمسات الريش الفاخرة، بالإضافة إلى التطريزات، وبرز الفستان التول بالطبقات متدرجة الأطوال، كذلك قدم المصمم كريستيان سيريانو فساتين منفوشة وبتصاميم فخمة تذكرنا بفساتين أميرات القصص الخيالية، وهو بدرجة الوردي المبودر الناعمة.

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الفستان الأول مزين بكشاكش على الصدر، والثاني بكشاكش في مختلف أنحاء الفستان مع ذيل ينسدل على الأرض، وأحببنا فستان جيامباتيستا فاللي المنفوش بالكشاكش مع قصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف.

وللعروس التي تفضل الفساتين البسيطة والناعمة لحفلات الخطوبة الصغيرة أو في الأماكن المفتوحة، اخترنا لكِ بعض التصاميم المميزة من فساتين ريزورت 2020.

قدمت ماركة ألبرتا فيريتي فستان عصري وكاشف للأكتاف، مع قبّة Halter وتنورة طبقات، كما قدم المصمم alexis mabille فستان بسيط وناعم باللون الوردي، ويتسم بتصميمه المحتشم.

وأعجبتنا فساتين بادجلي ميشكا بالقصّات البسيطة والمزينة بتطريزات في منطقة الصدر، وقدمت ماركة بلومارين فستان وردي ناعم بقماش حريري مع تنورة طبقات متدرجة الأطوال، وتميزت فساتين جيني باكهام بالبساطة والأنوثة، بفضل تصاميمها الناعمة والمزينة بلمسات برّاقة.

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