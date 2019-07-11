زهير مراد يكشف عن مجموعته الجديدة مِن فساتين السهرة

قدّم المصمم زهير مراد بوحي من الحضارة الشمال أفريقية، مجموعته الجديدة من فساتين السهرة ضمن أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020، وطالعي معنا أجمل التصاميم واختاري منها ما يناسب شكل جسمك.

تصدرت فساتين السهرة مستقيمة القصة المحددة للقامة مشهد الموضة وابتكر المصمم اللبناني العالمي موديلات فائقة الأناقة، اعتمدي هذه الصيحة الرائجة في حال كان قوامك على شكل الساعة الرملية، وتجنبيه إذا كنت نحيفة أو ممتلئة الجسم.

تألقت عارضات الدار اللبنانية على منصات العروض الباريسية بأجمل فساتين السهرة المنفوشة، والتي صمم بعضها بأكمام منسدلة عن الأكتاف، موديل مميز وفخم يلائم السهرات الكبيرة ونرشحه لصاحبات القوام الكمثري ليساعدهن في إخفاء الأفخاذ الممتلئة.

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ركز المصمم اللبناني هذا العام على فساتين السهرة بفتحة الصدر V Neck، وعادة ما يرشحها خبراء الموضة لصاحبات القوام التفاحة لأنها تسهم في إطالة وتنحيف القسم العلوي المكتنز من الجسم، ويفضل أن تكون التنورة بقصة فضفاضة وغير ملاصقة للقوام حتى لا تظهري نحافة القسم السفلي من قامتك.

قدم مراد تشكيلة من الفساتين المميزة بأكمام الجرس الشهيرة Bell Sleeves والفساتين المزودة بالكابات الطويلة، وكلها موديلات ستخفي مظهر الأكتاف النحيفة والكنزة.

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