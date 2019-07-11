بسبب "الحمل".. زوجة صلاح لم ترافقه لـ ليفربول

أكد مصدر مُقرب من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، إن زوجة الأخير ماجي صادق، لم تتمكن من السفر معه، للانتظام في تدريباته مع فريقه الإنجليزي، ليفربول، على غير العادة، موضحًا أنها تُعاني من صعوبة كبيرة بسبب الحمل.

وأضاف المصدر أن "ماجي" لن تتمكن من التواجد مع زوجها، بعدما حذرها الطبيب من التحرك أو السفر، لتجنب المضاعفات، والحفاظ على صحة الجنين، خاصة أنها تعرضت لعدم اكتمال الحمل أكثر من مرة، خلال السنوات الماضية.

ماجي تغيب عن مباريات مصر

وكانت زوجة "صلاح" تخلفت عن حضور مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحضيراته، وفيما يبدو أن شهور الحمل الأولى تحتاج إلى راحة تامة لماجي.

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كما إنها لم ترافقه رحلته البحرية إلى الغردقة.

آخر ظهور لماجي

يذكر أن آخر ظهور لماجي كان في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي ليفربول وتوتنهام، انتهى لصالح الريدز، ليحقق بذلك كأس دوري أبطال أوروبا، بهدفين سجل صلاح أحدها بضربة جزاء، مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الإسبانية، مدريد.

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