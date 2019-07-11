"خانت زوجها في شهر العسل وقتلته".. المحكمة تجدد حبس الزوجة والعشيق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، صباح اليوم، حبس ربة منزل ونجل عمها، بتهمة قتل زوج الأولى بسبب علاقة غير شرعية بينهما، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد للمتهمين.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، ما حدث داخل شقة الطوابق في الهرم، قبل 33 يوما، حيث اتفقت الزوجة مع عشيقها على خطة لقتل الزوج خلال شهر العسل، تتضمن أنّ تعطي الزوجة العشيق مفتاح الشقة لتنفيذ جريمته ليلا، بقتل الزوج خنقا في أثناء نومه، وخلال تنفيذ المتهم جريمته استيقظ الضحية، فتدخلت الزوجة بإحضار أواني المطبخ وضربت زوجها على رأسه حتى فارق الحياة.

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