صور وفيديو.. خلع الحجاب في عيون المشاهير.. حرية شخصية Vs مشكلة كبيرة

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تعليقات تلخص رأي شريف منير في حجاب ابنته.. "أنا المسؤول قدام ربنا"

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الحجاب دوما مثار للجدل في خلعه وارتدائه خاصة بين المشاهير والفنانين، الذين يقعون بين براثن الجمهور المتابع لهم، والذي يسعد بقول رأيه في كل من يرغب في ارتداء الحجاب، أو خلعه.

آخر المشاهير الذين تحدثوا في الأمر، الفنان شريف منير الذي دافع عن ابنته، وقبله الفنان ماجد المصري، وغيرهم من المشاهير الذي تحدثوا عن حجاب ذويهم يستعرضهم التقرير التالي:

شريف منير يدافع عن عدم حجاب ابنته

صورة جمعته بزوجته الأولى "لورا" نشرها الفنان شريف منير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت ابنته "فريدة" دون حجاب، ورغم التعليقات الإيجابية في أولى الدقائق للصورة على الإنترنت إلا انها أخذت منحنى آخر.

هاجم الجمهور الفنان شريف منير بسبب عدم حجاب ابنته، وبدأ عدد كبير في انتقاده هو شخصيا بسبب تركها دون حجاب، ولكن الفنان شريف منير اهتم بالرد على كل التعليقات، ودافع بشدة عن ابنته ورغبتها في عدم الحجاب حيث قال، "هي بتتعلم دين وتربية، وموضوع الحجاب دا راجع ليها، لازم تكون هي مقتنعة"، وأضاف في تعليق آخر، "لو سمحت.. بشكرك على النصيحة.. ولو سمحتوا بلاش ندخل في تفاصيل حياة بعض.. وبلاش ندخل في مناقشات عن شرع ربنا وإن أنا المسؤول قدام ربنا".

وتابع: "مبحبش النوع ده من المواضيع، ربنا عارف نية كل واحد وموضوع الالتزام ده، حاجة خاصة بين كل واحد وربه، ياما ناس مربية دقون وحافظة قرآن، لكن بيبقى شكل بس، وياما ناس لابسة حجاب وتصرفاتهم عكس اللي لابسينه".

واختتم: "بعيداً عن الدين، التليفزيون فيه دروس والإذاعة، والمساجد فيها دروس، بلاش كل واحد يبقى شايف نفسه واعظ أو موجّه، ولا أقصد إني أزعل حد، شكراً، وياما ناس لابسة".

أحمد السقا: مراتي خلعت الحجاب 3 مرات ومعها إجازة فقه وشريعة

هذا بينما دافع الفنان أحمد السقا خلال استضافته في برنامج "لماذا" مع الإعلامي توني خليفة المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن خلع زوجته الحجاب 3 مرات، وأوضح أنها حريتها الشخصية، وهي فقط من تقرر أن تكمل فيه أو تتراجع عنه.

وأضاف أن الداعية عمرو خالد قال له في عام 2005، إن تاج المرأة شعرها، وأن أمه شخصيا تحجبت منذ 4 سنوات فقط، موضحا أنه تعرض لانتقادات، ولكنه يراها رغم ذلك حرية شخصية.

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ماجد المصري: لو بنتي قلعت الحجاب تنسى أن ليها أب

فرحة عاشها الفنان ماجد المصري بحجاب ابنته ماهيتاب، حتى أنه نشر لها صورة بالحجاب ليبارك لها، ولكن هذا الأمر أثار سخرية بعض متابعي الفنان ماجد المصري، الذين وصفوه بالمتناقض حيث كان يعمل في بار في بداية حياته، ولكنه رد على كل الانتقادات.

وقال ماجد المصري إن قصة عمله تختلف عما يحدث في بيته، وقد سمح لابنته مرة بخلع الحجاب لأنها كانت صغيرة، بينما لن يسمح لها مرة ثانية بخلعه، فقد كبرت وفهمت وعلمت ما عليها من واجبات، وأضاف خلال لقائه في برنامج "أنا وأنا" مع سمر يسري، "مش هسمحلها تقلعه، أنا مش لبانة، وهعمل معاها مشكلة كبيرة، دي مش لعبة، ولا حرية شخصية، ولو قلعته تاني تنسى أن ليها أب".

عصام الحضري عن خلع زوجته الحجاب: كل واحد يخليه في شغله

رد حارس مرمى منتخب مصر السابق، اللاعب عصام الحضري، عن الانتقادات التي وجهت له بعد خلع زوجته الحجاب، في برنامج "100 سؤال"، بأنه تزوجها وهي غير محجبة، وتحجبت في فترة وجودهم في السعودية، "اتحجبت بعد العمرة وكل الناس بتعمل كدة دلوقتي".

وأكمل أنه صاحب القرار، "وربنا هيحاسبني انا، كل واحد يخليه في شغله ومصلحته هو، كل واحد مبيشوفش نفسه، يا ريت كل واحد يشوف هو بيعمل ايه"، مضيفا أنه لم يعد ينزعج من الانتقادات، "وربنا مش هيديني إلا لو كنت كويس، والبيت عندي كويس".

والد حلا شيحة عن خلعها الحجاب: الآن إيمانها اكتمل

رغم الانتقاد الشديد الذي تعرضت له الفنانة حلا شيحة، بعد خلعها الحجاب بعد 11 عاما من ارتدائه، إلا أن والدها الفنان التشكيلي دكتور أحمد شيحة كان من أول داعميها والسعداء بقرار خلعها الحجاب، إذ قال إنه عندما علم بنبأ خلعها الحجاب لم يصدق.

وقال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي، "اتكلمت مع بنتي وفرحت لها جدا، وقلتلها من زمان بلاش ولكنها صممت، ولما رجعت في كلامها، قلتلها الآن فقط اكتمل ايمانك، لترد عليا أيوه يا أبي".

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