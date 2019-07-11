بالفيديو.. مسنة سعودية تتصدر مجلس عائلتها بقرآتها للقرآن الكريم

وسط صالة كبيرة يجلس بداخلها عدد من الرجال، كانت تجلس السيدة السعودية نورة المشيقح الشهيرة بـ"أم عبد الرحمن" بصوتها العذب تتلو آيات من القرآن الكريم، ليستمع إليها الرجال في إنصات وجو ملئ بالروحانيات.

الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، كان للسيدة المعروفة بـ"أم عبد الرحمن" التي جلست سط عائلتها في الاجتماع المتكرر أسبوعيًا، وبات معروفًا، وظلت تقرأ آيات من القرآن الكريم وتم إخفاء ملامح وجهها.

وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن نورة المشيقح اعتادت جمع أبنائها وأحفادها في الصالة كل يوم جمعة، في جلسة للاستماع لتلاواتهم للقرآن الكريم الذي يحفظ غالبيتهم آياته عن ظهر قلب.

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وأيضًا بحسب رواد التواصل الاجتماعي بأن عائلة السيدة تتكون من 40 شخصًا، وأتم منهم ٣٦ شخص حفظه كاملة وتبقى منهم أربعة مازالوا في طريق الحفظ القرآن الكريم.

ويعرف بأن حلقات تحفيظ القرآن الكريم تنتشر في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

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