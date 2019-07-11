"خطورة الزواج المبكر وختان الإناث" أولى سلسلة ندوات "قومي المرأة" بالفيوم

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، سلسلة ندوات توعوية على عدة موضوعات تضمنت التوعية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة ٢ كفاية، مناهضة ختان الاناث، محو الأمية، والزواج المبكر، وكيفيه البدء فى مشروع صغير.

نظمت الندوات التوعوية في كل من كنيسة ماري جرجس بمركز طاميه، وعدد من الوحدات المحلية بمركز سنوري، ومركز إطسا وقد تم استهداف ٦٨٠٠ سيدة وفتاة خلال الندوات.

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وحرصت ليلى طه، مقررة فرع المجلس بالفيوم السماع لعدد من الشكاوى للعمل على حلها.

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