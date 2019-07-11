رغم خسارة المنتخب.. محمد صلاح "بيضحك للكاميرا" مع معجبة في مول دبي

ضحكة واضحة رُسمت على وجه شابة، خلال صورة جمعتها باللاعب محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول" والمنتخب المصري، ونشرتها عبر حسابها على "تويتر"، والتي ظهر فيها مبتسما، داخل مركز تجاري بالإمارات، خلال زيارته إلى دبي، لقضاء إجازة، قبل مشاركته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وذلك عقب أيام من خسارة المنتخب الوطني، وخروجه من البطولة.

"لقد قابلت محمد صلاح".. بهذه الكلمات تبدأ الشابة "شروق" تغريدتها، متابعة: "كنت أمشي في مركز دبي التجاري، وكان يختبئ مستعينا بنظارات شمسية وقبعة، لكنه لا يمكنه الاختباء من مشجعة كرة القدم مثلي".

وتروي صاحبة الصورة، أنها توجهت نحوه لتسأله "هل أنت محمد صلاح"، ليخلع نظارته، ويخبرها أنها أول من يلاحظ أنه هو، ثم أخدت معه صورة سريعة.

ردود أفعال متباينة بين "أنا متضايقة على المنتخب، وأنت بتسافر" و"أجازة سعيدة"

وخلال الساعات الماضية، جرى تداول الصورة على مواقع "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام" سريعا، لتتباين ردود الأفعال، بين المعجب بالمادة المصورة، والمنتقد لسفر صلاح وتنزه، رغم الأداء السيء الفريق الوطني وخروجه من البطولة، ومن أبرز التعليقات: "محمد صلاح في دبي بعد خروج المنتخب، متضايقوش نفسكم يا جماعة"، و"صلاح بيتصور مع المعجبات، ومش في دماغه فضحية خروجنا من بطولة أفريقيا"، و"أجازة سعيد يا مو صلاح.. نتنظر موسم رائع مع ليفربول"، و"أنا لغاية دلوقتي دمي محروق على خروجنا، وأنت بتسافر وتتفسح".

Advertisements

صلاح والمعجبات بدبي

وفي مارس الماضي، تعرض صلاح لموجه من الانتقادات، بسبب ظهوره في العديد من الصور مع معجبات، بالإضافة إلى صوره مع الفنانة اللبنانية جيسي عبده.

وأوضحت "عبدو" تفاصيل الحديث الذي دار بينهما لـ"الوطن"، راوية: "قالي إحنا اتقابلنا قبل كده.. قولتله أنا كنت بمثل في مسلسل (سك على اخواتك) مع الفنان علي ربيع، وأنت كنت بتابع المسلسل وبتنزل بوست عنه.. فقالي طبعًا طبعا.. افتكرتك.. واتصورنا مع بعض ومشيت"، متابعة، أنها من المعجبين باللاعب العالمي محمد صلاح، مثل كل العرب، فهو فخر لنا.

ومن بين المعجبات اللاتي تسببت صورته معها في الانتقادات، شابة حسناء في إحدى المطاعم بالإمارات، ذات بشرة خمرية، ترتدي أزياء سوداء غير منقوشة وبدون أكمام، واضعة يدها اليمنى على كتف "مو صلاح"، والذي ظهر بإطلالة "كاجوال" صيفية، بالإضافة إلى صورة جمعته بفتاة أجنبية تدير مطعما بدبي، وتُظهر الصورة، تقارب المسافة بين "مو صلاح" و"المعجبة الحسناء" المطلة بأزياء رمادية، خلال التقاط الأخيرة لصورة "سيلفي"، في أحد المطاعم.

صلاح يعلن استعداده لموسم جديد

يشار إلى أن النجم المصري، نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من داخل صالة جيم يظهر فيها جانب من استعداداته للموسم الجديد، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلاً: "الاستعداد للموسم الجديد".

​