مفيد للتخسيس.. معلومات جديدة عن فوائد السمن البلدي

"السمن الحيواني" أو "السمن البلدي" يرتبط به العديد من المعلومات الشائعة الخاطئة، حول ضرره بصحة الإنسان، وتَسببه في الإصابة بالسمنة.

وذكرت أخصائية التغذية بريما كوديكال بموقع the health site الطبي، أن "السمن الحيواني" من "الأطعمة الصحية"، التي يفضل استخدام من 1 إلى 3 معالق صغيرة يوميا.

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وتحدثت "بريما" عن الفوائد الصحية الناتجة عن تناول "السمن الحيواني"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

- الطهي بالسمن الحيواني صحي، ويساعد على فقدان الوزن، حيث يحتوي السمن المشتق من الأبقار التي تتغذى على الأعشاب، على حمض اللينولينيك، المسبب لنقصان الوزن، وهذا ينفى المعلومة المتداولة عن تسببه في زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة.

- مفيد للبكتيريا المعوية ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

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- يفضل قلي الأطعمة في السمن الحيواني بدلا من الزيت.

- يفضل استخدامه في طهي الخضروات، للحصول على نتائج صحية أفضل.

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- يفضل استخدام السمنة بدلا من الزبدة، التي تساهم في زيادة الوزن.

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