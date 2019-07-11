"الأمومة والطفولة" في كفر الشيخ يقدم بلاغا ضد حالتي زواج مبكر

قدم صبري عبدالمنعم، مدير وحدة حماية الطفل ومنسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بلاغا للمستشار شادي نوار مدير نيابة مركز كفر الشيخ، لوقف زواج طفلتين لم تبلغا السن القانونية للزواج.

وقال عبدالمنعم، إن الحالة الأولى للطفلة "شيماء. ع. إ. ا"، 16 عاما، من مدينة سيدي غازي التابعة لمركز كفر الشيخ، وتحدد لها موعد الزفاف في شهر سبتمبر المقبل، وجرى التأكد من صحة المعلومات الواردة للجنة حماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ، وبناء عليه جرى عقد لجنة حماية الطفل بوحدة سيدي غازي واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث سيجرى استدعاء ولي أمر الطفلة لأخذ تعهد كتابي عليها بوقف الزيجة لحين بلوغ السن القانونية وهو 18 عاما.

وأضاف مدير وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ، أن الحالة الثانية، لطفلة تبلغ من العمر 15 عاما، مقيمة بعزبة العمدة التابعة لقرية السرايا مركز كفر الشيخ هي "أميرة. ع. ج"، محدد لها الزفاف في شهر ديسمبر نهاية العام، طبقا للمعلومات التي جرى التأكد منها، والتي تم إبلاغ نيابة المركز بها لوقف الزيجة، لحين بلوغ السن القانونية.

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