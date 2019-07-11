للتغلب على النحافة.. احرصي على تناول هذه الأطعمة: السر في 5 وجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

يتناول أصحاب القوام النحيف دائما كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون للحصول على قوام مناسب.

ويقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية الأطعمة والمشروبات التي تضمن للجسم النحيف زيادة في الوزن دون أن يجانبها مشاكل صحية، وفقا لتصريحات الدكتور حازم علي، عضو الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية، الذي بدأ بذكر أسباب النحافة وعددها في النقاط التالية:

أسباب النحافة

- قلة تناول الكمية المطلوبة من الأطعمة.

- اختيار الأطعمة التي لا تحتوي على عناصر غذائية تقوم بتغذية الجسم، أو التي تخلو من الدهون، وبالتالي لا تسهم في زيادة الوزن.

- احتمالية معاناة الجسم من مشكلة تتعلق بنقص الوزن، مثل اضطرابات الهضم.

الأطعمة

- المكسرات

يفضل تناولها باستمرار لاحتوائها على نسبة عالية من الزيوت التي تسهم في زيادة وزن الجسم، كما أنها تتضمن على عناصر عدة مثل الحديد، الذي يقوم بتغذيته

- الفاكهة المجففة

تحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم الذي يقوم بتقوية الجسم، فضلا عن المواد المضادة للأكسدة التي تحمي القلب، والسعرات الحرارية التي تزيد من حجم الجسم.

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- الألبان كاملة الدسم

تحتوي على عنصر الكالسيوم الذي يفيد العظام، كما أن احتوائه على نسبة من الدهون يفيد في زيادة الوزن.

- زيت الزيتون

يتضمن كمية مناسبة من السعرات الحرارية لأصحاب القوام النحيف، والتي تفيد بدورها في زيادة الوزن.

- الحبوب الكاملة

كل أنواع الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، تفيد في زيادة الوزن لاحتوائها على نسبة عالية من النشويات. كما أنها تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات التي تسهم في زيادة الوزن.

- اللحوم

من المعروف أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، التي تعمل على زيادة الوزن، كما أنها تقوم بتغذية الجسم، لاحتوائها على البروتينات.

- الفاكهة

يفضل تناول أنواع الفاكهة يسيرة الهضم مثل الموز، لكونها تتضمن عناصر مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، التي تعمل على تغذية الجسم دون الإصابة بمشاكل صحية.

- التوابل

قد لا تحتوي على عناصر غذائية لكنها تمنح الطعام نكهة ورائحة يعززان رغبة الإنسان في تناول كمية كبيرة من الأطعمة.

ونصح عضو الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية، بأهمية تثبيت ثلاث وجبات رئيسية، فضلا عن وجبتين إحداهما ما بين الإفطار والغداء، وأخرى بين الغداء والعشاء، على أن تكون أطعمة خفيفة مثل الأرز باللبن أو الشكولاتة الداكنة.