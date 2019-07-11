لعشاق عالم البحار.. فندق من القواقع والصدف: ثمن الليلة 4000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يوفر فندق Seashell House مشهد غير تقليدي، إذ عند النظر إليه يأخذك لعالم البحار الساحر لما يتميز به من تصميم يتخذ شكل الصدف والقواقع البيضاء، كما تملؤه الأصداف البحرية في كل مكان، لذا فهو يغير رؤيتنا عن الإقامة الفندقية التي اعتدنا عليها.

ومن أكثر الزوار الذين يترددون على الفندق من جميع أنحاء العالم هم عشاق فيلم ديزني "حورية البحر" (The little Mermaid)، بحسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

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ويبلغ سعر الليلية الواحدة حوالي 232 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل حوالي 4832 جنيه مصري.

ويقع الفندق على ساحل جزيرة موخيريس بالمكسيك، ويتكوّن من مبنيين، ويحتوي على أربع غرف، ويوفر خدمة على أعلى مستوى لقضاء عطلة رائعة من الدرجة الأولى.

ويتمتع بحمام سباحة ذات تصميم مستوحاة من الأسماك، والكثير من المقاعد المحيطة به للاستمتاع بأشعة الشمس والمناظر الطبيعية الساحرة، وبه الأبواب والنوافذ منحوتة بطريقة درامية.