محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
يوفر فندق Seashell House مشهد غير تقليدي، إذ عند النظر إليه يأخذك لعالم البحار الساحر لما يتميز به من تصميم يتخذ شكل الصدف والقواقع البيضاء، كما تملؤه الأصداف البحرية في كل مكان، لذا فهو يغير رؤيتنا عن الإقامة الفندقية التي اعتدنا عليها.
ومن أكثر الزوار الذين يترددون على الفندق من جميع أنحاء العالم هم عشاق فيلم ديزني "حورية البحر" (The little Mermaid)، بحسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
ويبلغ سعر الليلية الواحدة حوالي 232 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل حوالي 4832 جنيه مصري.
ويقع الفندق على ساحل جزيرة موخيريس بالمكسيك، ويتكوّن من مبنيين، ويحتوي على أربع غرف، ويوفر خدمة على أعلى مستوى لقضاء عطلة رائعة من الدرجة الأولى.
ويتمتع بحمام سباحة ذات تصميم مستوحاة من الأسماك، والكثير من المقاعد المحيطة به للاستمتاع بأشعة الشمس والمناظر الطبيعية الساحرة، وبه الأبواب والنوافذ منحوتة بطريقة درامية.
كانت هذه تفاصيل خبر لعشاق عالم البحار.. فندق من القواقع والصدف: ثمن الليلة 4000 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.