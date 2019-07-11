لأصحاب الخمسين عاما.. اتبع هذه العادات الغذائية لتحسين صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

بعد الخمسين.. يحتاج كبار السن إلى اتباع عادات غذائية صحية، والابتعاد عن العادات الخاطئة لينعموا بصحة جيدة. ويقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية العادات الغذائية السليمة، التي تُحسن من الوضع الصحي لهؤلاء، وفقا للدكتور إبراهيم إسماعيل، أخصائي التغذية:

- تقسيم الأطعمة على أكثر من ثلاث وجبات خلال اليوم، لتسهيل عملية الهضم على الجهاز الهضمي، وبذلك يمكن حمايته من حدوث اضطرابات، كما أن ذلك يمنح الجسم الوقت الكافي للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة والمأكولات.

- التقليل من تناول المواد الدهنية لكونها تزيد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

- أهمية شرب المياه بعد الانتهاء من تناول الوجبات، وليس أثناء أو قبل تناولها، لأنها تعزز من حركة الأمعاء، ومن ثم امتصاص أسرع للعناصر الغذائية المطلوبة للجسم.

- الحركة بعد تناول الأطعمة من العادات الصحية التي يفضل الالتزام بها، لتسهيل عملية الهضم. كما يساعد ذلك القلب على ضخ دماء كافية إلى المعدة لإتمام عملية الهضم دون اضطرابات.

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- تناول الخضروات الورقية أثناء الأكل يفضل أن تصبح عادة لأصحاب الخمسين عاما، لأنها تمد الجسم بالعناصر المطلوبة في هذا العمر من الحديد والمعادن والكالسيوم، مقارنة ببقية المراحل العمرية الأخرى.

- الحرص على تناول أكثر من كوب حليب على مدار اليوم، لامتصاص الجسم نسبته من الكالسيوم، لأن الكوب الواحد لا يحمل النسبة الكافية للعظام من هذا العنصر، وبالتالي تقل فرص الإصابة بأمراض العظام من هشاشة وخشونة.

- مراعاة تنوع الأطعمة المفيدة مثل الجبن والحليب أو العصائر أثناء وجبة الإفطار لامتصاص عناصر عدة، ولأن الجسم خلال هذه الوجبة يكون قادر على امتصاص العناصر التي يحتاجها الجسم لصحة أفضل، بصورة أسرع مقارنة بالأوقات الأخرى، ولأن الجسم يكون بحاجة إلى مده بالعناصر التي تساعده على بدء يوم خالي من المتاعب الصحية.

- التنويع في تناول "الشربة".. يكون تناولها قبل الوجبات بدقائق، لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام، كما أنها تمد الجسم بهذا الشكل بأكثر من عنصر غذائي، لاحتوائها عادة على أكثر من مكون. كما أنها تكون يسيرة وسريعة الهضم، ما يترتب عليه تحسين الحالة الصحية لامتصاص الجسم للعناصر المطلوبة لنشاط أجهزته.

- الإقلال من الملح، لأنه يزيد من فرص حدوث اضطرابات في ضغط الدم، وبالتالي يفضل تناول كمية مناسبة منه دون إفراط.

- الابتعاد عن تناول البهارات أيضا، لأنها تضر بالمعدة فهي سببا رئيسيا في الإصابة بـ "قرح" المعدة، لذلك يفضل إضافتها للأطعمة باعتدال.